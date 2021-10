FC Augsburg

vor 49 Min.

Reece Oxford hat seinen Platz beim FCA gefunden

Reece Oxford hat gute Laune. Er hat sich zu einer festen Größe in der Innenverteidigung des FC Augsburg entwickelt.

Plus Der Engländer fühlt sich in der Innenverteidigung am wohlsten. Seit er dort spielt, werden seine Leistungen immer besser. Privat ist er zurückhaltend.

Von Marco Scheinhof

Viel kennt Reece Oxford von Augsburg noch nicht. Er bleibe am liebsten daheim, sagt er und lacht. Computerspiele, Essen vom Italiener um die Ecke, Ruhe – das gefällt dem 22-Jährigen. Er wohnt alleine, das kenne er von seiner Zeit in Mönchengladbach. Das mache ihm nichts aus, ganz im Gegenteil. Der Engländer genießt die Zeit daheim. Manchmal geht er mit Teamkollegen essen, mit Ruben Vargas oder Niklas Dorsch. Zu Hause aber fühle er sich am wohlsten. Zumal London ja ohnehin nur schwer mit Augsburg zu vergleichen sei.

