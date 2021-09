Reece Oxford steht sinnbildlich für defensive Stabilität des FCA

Plus Dreimal blieb der FC Augsburg in dieser Spielzeit ohne Gegentreffer. Daran hat nicht nur der Verteidiger aus England seinen Anteil.

Wenn Spieler X in der Startelf steht, Spieler Y dagegen nicht, rechtfertigen Trainer dies oft mit Eindrücken aus den Übungseinheiten. Zudem seien es nicht Entscheidungen gegen den einen, betonen sie, sondern Entscheidungen für den anderen. Das Beispiel Reece Oxford macht deutlich, dass ein Fußballprofi nicht allein durch formidables Üben seinen Einsatz provozieren kann, sondern ein Stück weit von äußeren Einflüssen abhängig ist.