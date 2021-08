FC Augsburg

18:08 Uhr

Robert Gumny hat auf der rechten Abwehrseite des FCA die Nase vorn

Mit viel Tempo zieht Robert Gumny (links, hier gegen Lasse Günther) im Trainingsspiel in Richtung Tor.

Plus Robert Gumny durfte beim Ligaauftakt auf der rechten Abwehrseite ran, der Pole hat sich gegen Framberger durchgesetzt. Warum FCA-Trainer Weinzierl auf ihn setzt.

Von Marco Scheinhof

Robert Gumny trägt seine Fußballschuhe in der Hand. Der Pole beendet die Trainingseinheit am Dienstagnachmittag früher als seine Kollegen. Mit dem Fahrrad fährt er vom Trainingsplatz zurück zu den Kabinen. Es sei aber alles in Ordnung, eine Verletzung sei nicht der Grund für das verfrühte Ende, sagt der 23-Jährige und verabschiedet sich lächelnd. Eine Verletzung käme auch wirklich zur Unzeit.

