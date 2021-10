Schwächste Offensive der Bundesliga: Wer kann Niederlechner jetzt ersetzen?

Plus Der FC Augsburg ist bei der Offensive Schlusslicht in der Bundesliga. Jetzt fällt auch noch Florian Niederlechner, der zwei von bisher drei Toren erzielt hat, aus.

Der FC Augsburg gewann den Test am Donnerstag gegen Jahn Regensburg 1:0 (0:0). Das Siegtor gegen den Tabellenzweiten der zweiten Bundesliga erzielte Noah Sarenren Bazee (67.). Die Partie fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Wie schon in der Bundesliga, tat sich der FCA mit dem Tore schießen schwer. Eine Zwischenbilanz der Angreifer und offensiven Mittelfeldspieler.