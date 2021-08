FC Augsburg

So läuft der FCA-Auftakt in der WWK-Arena ab

Plus Wie der FC Augsburg sich auf die Rückkehr der Fans vorbereitet hat und welche Regeln die Fans in der Partie gegen die TSG Hoffenheim einhalten müssen, lesen Sie hier.

Von Johannes Graf

Gegen die TSG Hoffenheim startet der FC Augsburg in die Saison der Fußball-Bundesliga (Samstag, 15.30 Uhr). Und das mit Publikum auf den Rängen. Weil die Sieben-Tage-Inzidenz am Montag unter 35 lag, dürfen 10.700 Zuschauerinnen und Zuschauer in die Arena. Diese müssen sich aber an bestimmte Regeln halten.

