FC Augsburg

11:28 Uhr

So profitiert der FCA vom Abstieg der Bremer und Schalker

Plus Mit dem Klassenerhalt hat der FC Augsburg sein Ziel erreicht. Der Klub profitiert sogar finanziell, weil Schalke und Bremen abgestiegen sind.

Von Johannes Graf

Einmal mehr hat der FC Augsburg in der Fußball-Bundesliga den Klassenerhalt erreicht. Im Sommer geht der Klub in seine elfte Saison am Stück. Doch: Einmal mehr beendet der FCA als Tabellenvierzehnter eine Saison nur knapp über der Abstiegszone. Das macht sich in der Verteilung der TV-Gelder bemerkbar. Vor allem in Corona-Zeiten sind die Bundesligisten extrem darauf angewiesen.

Themen folgen