FC Augsburg

06:27 Uhr

So steht es um die FCA-Baustelle Nachwuchs-Leistungszentrum

Plus In einer schwierigen Zeit erstellt der FC Augsburg ein neues Internatsgebäude. Eine Millionen-Investition. Auch im sportlichen Nachwuchsbereich gibt es Neuigkeiten.

Von Robert Götz

Die Beton-Außenwände des neuen Internats des FC Augsburg wachsen rasant in die Höhe. Es ist die sichtbarste Baustelle des Fußball-Bundesligisten in seinem Nachwuchsleistungszentrum an der Donauwörther Straße in Augsburg-Oberhausen. Es ist aber nicht die einzige.

