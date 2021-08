So viel Geld bekommt der FCA für Richter und Danso

Plus Mit Kevin Danso und Marco Richter verlassen zwei Eigengewächse den FC Augsburg. Warum der Fußball-Bundesligist die beiden Profis ziehen lässt.

Bislang verhielt sich der FC Augsburg auf dem Transfermarkt zurückhaltend. Nachvollziehbar, in Corona-Zeiten bestimmt mehr denn je wirtschaftliches Handeln die Aktivitäten. Wobei sich die Kräfteverhältnisse mitunter verschieben, ziemlich machtlos wirken Klubs inzwischen. So ist nicht mehr klar auszumachen, wer nun wirklich darüber bestimmt, welcher Spieler wohin wechselt.