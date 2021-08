Spätstarter Weinzierl geht diesmal von einem guten Saison-Beginn aus

Die Abgewaschten des ersten Spieltags unter sich, klar ist, beide Teams wollen sich rehabilitieren. Der Fehlstart für die Eintracht wäre komplett sollte man auch im dritten Pflichtspiel keinen Sieg einfahren. Kleiner Trost, es gab ja noch mehr Teams die sich einen Bauchplatscher leisteten.

Es ist schon deprimierend wenn du beim Auftakt in die Saison aus der Arena geschossen wirst.

Tja, durch die Klatsche ist die Aufbruchstimmung dahin, du denkst dir, ja geht's denn schon wieder los. Das macht es für den Trainer nicht einfacher.

Beide U 21 Neuzugänge kamen über gute Ansätze nicht hinaus, sie müssen schnell dazu lernen, denn Zeit ist etwas die du in der Bundesliga nicht hast.

Die rechte Abwehrseite entpuppte sich ebenfalls als Schwachstelle, gegen Frankfurt wird Kostic uns aufmischen wollen. Gumny für zwei Gegentore zuständig, man wird sehen ob das Konsequenzen hat.

Mir hat die Aggressität in der Zweikampfführung gefehlt, das steht eigentlich in der Betriebsanleitung.

Könnte sein dass Trainer Weinzierl Gruezo als Abräumer auf die Sechs stellt und Moravek auf die Zehn vorzieht.

Die Vorgaben vom Trainer lauten hohes Pressing und schnelles umschalten, die Umsetzung war kaum zu sehen, klappt's diesmal - die Voraussetzung wenn man was mitnehmen will.

Ich denke wir müssen in der Offensive noch nachlegen, bevor es zu spät ist.

So schaut's aus: Ich gehe davon aus Trainer Weinzierl wird beim Jeffrey kein Risiko eingehen, das heißt Winther oder ein Oxford mit Trainingsrückstand rückt in die Startelf, beides nicht optimal.

Wie war das mit dem Bauchgefühl.







