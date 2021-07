Spieler angeschlagen, Test abgesagt: Beim FCA läuft es nicht nach Plan

Plus Der FCA kämpft mit Widrigkeiten. Ein Testspiel fällt aus, etliche Spieler sind vor der Generalprobe gegen Cagliari angeschlagen. Wie Trainer Weinzierl damit umgeht.

Als Bundesliga-Trainer muss man auch mal mit Veränderungen klarkommen. Markus Weinzierl hatte die Woche des FC Augsburg exakt durchgeplant, mit zwei Testspielen gegen Fürth und Cagliari. Die Partie gegen den Bundesliga-Aufsteiger allerdings fiel aus, da die Franken nach dem positiven Corona-Test von Daniel Caligiuri aus Sicherheitsgründen absagten. Der FCA setzte daraufhin am Mittwoch ein internes Testspiel an. „Wir haben das Beste daraus gemacht und sogar die Belastung dadurch individueller steuern können“, sagt Weinzierl.