vor 34 Min.

Spielt Bayern-Star Niklas Süle gegen den FC Augsburg?

Plus Der Profi des FC Bayern München kann sich am Montag freitesten lassen. Das Spiel am Freitag beim FC Augsburg ist noch nicht ausverkauft.

Von Robert Götz

In der Vor-Corona-Zeit wäre dies unvorstellbar gewesen. Wenige Tage vor dem Gastspiel des FC Bayern München beim FC Augsburg gibt es noch Karten. Am Freitag (20.30 Uhr/ DAZN) gastiert der amtierende deutsche Meister in der WWK-Arena und der freie Vorverkauf, der am Freitag startete, lief am Wochenende immer noch.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

