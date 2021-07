FC Augsburg

Tag drei im FCA-Trainingslager: Gregoritsch ist zurück

Plus Als erster Nationalspieler stößt der Österreicher Michael Gregoritsch zum Trainingslager. Außerdem steht jetzt fest, wann der FCA im Pokal gegen Greifswalder spielt.

Von Johannes Graf

Nach dem Warmmachen zieht sich Trainer Markus Weinzierl mit seinen Spielern in das kleine Häuschen am Rande des Trainingsplatzes zurück. Nicht alle haben Platz, ein paar Co-Trainer und Spieler stehen draußen, als sie die Filmsequenzen anschauen. Weinzierl, 46, bittet zum Videostudium, Trainingsszenen des Vortags werden analysiert. Hightech ist inzwischen Standard, wenn Bundesligaspieler ihrem Beruf nachgehen. Ehe sie mit dem Training beginnen, schnallen sie sich Pulsmesser um und ziehen einen Fitness-BH an, in dem ein Chip persönliche Daten aufzeichnet.

