Torloses Remis: FCA erkämpft sich einen Punkt in Frankfurt

Beim torlosen Unentschieden verteidigt der FC Augsburg leidenschaftlich. Florian Niederlechner muss nach Zusammenprall mit einer Kopfverletzung vom Feld.

Dass Markus Weinzierl dazu neigt, einen schwachen Start hinzulegen, ist hinlänglich bekannt. Nach der Pleite gegen Hoffenheim machte sich der Trainer des FC Augsburg daran, den Fehlstart sogleich vergessen zu machen. Gelungen ist dies zu Teilen, gegen Eintracht Frankfurt holte der FCA beim 0:0 einen Punkt. Seit Ende Februar wartet Augsburg somit in der Fußball-Bundesliga auf einen Auswärtssieg.

Weinzierl musste wie befürchtet auf Kapitän Jeffrey Gouweleeuw verzichten, der wegen Adduktorenproblemen ausfiel. In der Startformation ersetzte ihn Reece Oxford, der sein erstes Pflichtspiel in dieser Saison bestritt. Weinzierl beließ es nicht bei dieser Änderung. Weil er taktisch einen defensiveren Ansatz wählte und eine Fünferabwehrkette aufbot, rückte Robert Gumny nach innen und Raphael Framberger gab den Rechtsverteidiger. Beiden Mannschaften war zunächst die Verunsicherung anzumerken, die deutlichen Niederlagen hatten nicht unbedingt Selbstvertrauen gegeben. In einer zerfahrenen Anfangsphase sorgten intensive Zweikämpfe für Aufreger. Zunächst trat Framberger Frankfurts Filip Kostic auf den Fuß und sah die Gelbe Karte, wenig später rasselten der ehemalige Augsburger Martin Hintergger und Florian Niederlechner in eine Luftduell zusammen. Beide blieben liegen und wurden behandelt, weiterspielen konnte nur der Frankfurter Kapitän. Mit Platzwunde und sichtlich benommen verließ Niederlechner den Rasen, ihn ersetzte nach einer guten Viertelstunde Fredrik Jensen. Die längere Unterbrechung trug nicht unbedingt dazu bei, dass die Mannschaften in ihren Rhythmus fanden, die Partie blieb zerfahren, ohne Höhepunkte in den Strafräumen. Dass Frankfurts Erik Durm bei einem Einwurf der Ball aus der Hand fiel, dokumentierte das Niveau.

Der FCA agierte offensiv in der ersten Halbzeit zu zaghaft

Nach einer halben Stunde kontrollierten die Gastgeber das Geschehen und näherten sich dem Augsburger Tor. Als Ajdin Hrustic fiel, forderten die Frankfurter und deren lautstarker Anhang Strafstoß, Schiedsrichter Harm Osmers sah kein strafwürdiges Vergehen in Oxfords Halten (31.). Den Eindruck der Überlegenheit bestätigte die Torchance von Jens Petter Hauge, der FCA-Torwart Rafal Gikiewicz zum Eingreifen zwang (38.). Wenig später sahen sich die beiden erneut gegenüber, diesmal war eine Parade des Augsburgers nötig, der Hauges Treffer verhinderte (41.).

Augsburgs Offensivbemühungen blieben in der ersten Hälfte zaghaft. Die Angreifer André Hahn, Ruben Vargas und Jensen traten kaum in Erscheinung, weil ihnen Unterstützung aus dem Mittelfeld fehlte. Das Torschussverhältnis zur Pause: 9:1 für Frankfurt.

FCA: Auch Jan Moravek musste verletzt vom Platz

Weinzierl verzichtete auf Wechsel zur Pause, war unmittelbar danach aber zum Handeln gezwungen. Jan Moravek zog sich eine Verletzung am hinteren Oberschenkel zu, ihn ersetzte Carlos Gruezo. Ein paar Minuten später lag schon wieder ein Spieler am Boden. Diesmal Frankfurts Durm, den Vargas nach einer Jensen-Flanke an den rechten Pfosten des Eintracht-Tores geschoben hatte (51.).

Auf der anderen Seite prüfte Kostic Gikiewicz mit einem Schuss (54.). Der Torhüter rückte zusehends in den Mittelpunkt, nach einem Freistoß von Jesper Lindström riss er die Fäuste hoch (57.). Mitteln hinein in diese Phase ergab sich für den FCA die riesige Chance zur Führung. Frankfurts Torhüter Kevin Trapp hatte Gruezo den Ball in die Füße gespielt, der Ball landete nach Gruezos Schuss allerdings auf statt im Netz (59.). Danach rückte wieder das Augsburger Tor in den Fokus, Frankfurts Druck nahm stetig zu. Weinzierl strebte nach Entlastung, beorderte dafür Daniel Caligiuri, Michael Gregoritsch und Mads Pedersen aufs Feld. Letzterer rutschte nur knapp an der Gästeführung vorbei (74.). Bei den Akteuren schwanden die Kräfte, durch Konzentrationsmängel ergaben sich Torchancen. Gikiewicz rettete zweimal gegen Rafael Borré (78.). Leidenschaftlich verteidigte der FCA in der Schlussphase einen Punkt. Am Samstag ist Bayer Leverkusen in Augsburg zu Gast (15.30 Uhr/Sky).

FCA: Gikiewicz - Framberger (72. Caligiuri), Gumny, Oxford, Uduokhai, Iago - Dorsch (72. Pedersen) - Moravek (47. Gruezo) - Hahn (72. Gregoritsch), Niederlechner (17. Jensen), Vargas

