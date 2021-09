Torwartduell zwischen Union und FCA: Das unterscheidet Luthe und Gikiewicz

Plus Der Torwart ist mit starken Paraden ein Garant für das Augsburger 0:0 bei Union. Aber auch sein Gegenüber Andreas Luthe überzeugt. Was die Torhüter unterscheidet.

Irgendwann tauchte auch Rafal Gikiewicz wieder in den Katakomben auf. Seine Mitspieler gaben schon Interviews, als ihr Torwart lautstark und oberkörperfrei die wenigen Stufen vom Spielfeldrand zu den Kabinen hochmarschierte. Er war noch voller Adrenalin und Euphorie. Sein Trikot war er draußen los- geworden, es war ein begehrtes Souvenir. Gikiewicz aber ging nicht gleich in die Kabine der Gäste, er bog zunächst dorthin ab, wo er früher zu Hause war. Er schaute noch einmal bei seinen ehemaligen Kollegen von Union Berlin vorbei. Mit seiner Leistung hatte er denen einen Heimsieg verbaut. Das 0:0 aber stellte sowohl Gastgeber als auch Gäste zufrieden.