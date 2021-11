Trotz Corona-Fall hat Markus Weinzierl die Bayern schon im Blick

Die Länderspielpause will der FCA optimal nutzen und an seiner Schwachstelle - der meist schlechten ersten Halbzeit - arbeiten. Einen weiteren Corona-Fall gibt es nicht.

Natürlich tritt bei einem Corona-Fall in direktem Umfeld eines Bundesligisten das Sportliche kurzzeitig in den Hintergrund, wie am Donnerstag geschehen beim FC Augsburg. Die Corona-Infektion von Sport-Geschäftsführer Stefan Reuter lenkte die Aufmerksamkeit in der Pressekonferenz erst einmal auf wichtigere Dinge – auf die Gesundheit der Spieler und die wohl rechtzeitig abgewendete Ansteckungsgefahr für die Mannschaft. Bisher hat sich keine weitere Person aus dem Umfeld des Bundesligisten angesteckt, sodass sich Coach Markus Weinzierl weiter auf seine Arbeit konzentrieren kann.

FCA-Trainer Markus Weinzierl fordert "von Anfang an ans Limit gehen"

Denn die geht auch inmitten der zweiwöchigen Länderspielpause nicht aus. Schließlich steht schon am Freitag in der heimischen Arena die Top-Begegnung gegen den FC Bayern München auf dem Programm (Anpfiff 20.30 Uhr). Und gegen den Rekordmeister sollten es die Augsburger tunlichst vermeiden, sich erneut eine Halbzeit lang unpässlich zu zeigen, wie das zuletzt immer wieder der Fall war. Deshalb erwartet Weinzierl von seiner Mannschaft, „von Anfang an ans Limit zu gehen. Das haben wir schon öfter thematisiert. Ich glaube, dass wir zu viele passive Phasen haben.“

Dem FC Augsburg fehlt aus Sicht von Trainer Weinzierl das Erfolgserlebnis

Meist spiele sein Team erst dann befreit auf, wenn es bereits zurückliegt. Diese Verunsicherung in den Anfangsminuten will Weinzierl mit mehr Aktivität, Mut und Zweikampfstärke abstellen. Entsprechendes Training und Gespräche sollen Abhilfe schaffen: „Wir beim FC Augsburg müssen immer mehr als hundert Prozent geben von der Einstellung und der Bereitschaft her.“ Aus seiner Sicht würde ein Erfolgserlebnis helfen: „Dann hat man mehr Zutrauen in die eigene Stärke, und das ist wichtig.“

