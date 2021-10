Trotz DFB-Pokal-Aus: FCA-Trainer Weinzierl ist stolz auf sein Team

Plus Der FCA schlägt sich bis ins Elfmeterschießen wacker gegen Bochum. Ein Erfolgserlebnis ist ihm vier Tage vor der Bundesliga-Partie gegen Stuttgart trotzdem nicht vergönnt.

Wer dem FC Augsburg in dieser Saison schon jeglichen Kampfgeist abgesprochen hatte, sah sich im aktuellen Tabellensechzehnten der Fußball-Bundesliga getäuscht. Zumindest was den Pokalabend beim Erstliga-Aufsteiger VfL Bochum betraf.