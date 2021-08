Unterschiedliche Regeln: Warum beim FCA die Stadion-Logen voll sind

Beinahe ein Jahr mussten Anhänger des FC Augsburg auf einen Arenabesuch warten. Doch der Vorverkauf gegen Hoffenheim läuft schleppend. Darum gelten im Stadion unterschiedliche Regeln.

Auftakt in der Fußball-Bundesliga. Erster Spieltag in eigener Arena. Noch dazu nach einem knappen Jahr ohne Publikum auf den Rängen. Wer allerdings glaubt, die Anhängerschaft des FC Augsburg sehnt sich nach einem Liveerlebnis im Stadion, sieht sich eher getäuscht. Seit Montag stand fest, dass 10.700 Fans gegen die TSG Hoffenheim (Samstag, 15.30 Uhr/Sky) dabei sein können, doch der Kartenverkauf verlief schleppend.

Wie viele Zuschauerinnen und Zuschauer dürfen ins Stadion?

Weil die Sieben-Tage-Inzidenz am Montag, also fünf Tage vor der Veranstaltung, in Augsburg unter 35 lag, darf das Stadion zu 35 Prozent gefüllt werden. Dass die Inzidenz am Freitag über 35 lag, ändert nichts. 10.700 Zuschauer sind gegen Hoffenheim zugelassen. Am Freitagnachmittag waren knapp 8500 Tickets vergriffen.

Warum reißen sich die Fans nicht um die Karten?

Wohl eine Kombination aus mehreren Faktoren. Lange Zeit herrschte keine Planungssicherheit, fünf Tage Vorverkauf sind kurz bemessen. Corona gibt weiterhin die Richtung vor, entsprechende Rahmenbedingungen herrschen in den Stadien. Das will nicht jeder. Einige meiden weiterhin Großveranstaltungen, weil sie eine Covid-19-Infektion fürchten. Andere könnten der Vorgänge im Profifußball überdrüssig sein oder Gegner Hoffenheim nicht attraktiv finden. Vielleicht hat mancher aus seiner Sicht schlicht Besseres vor. Und die stimmgewaltigen Ultras können sich grundsätzlich nicht für Profifußball unter Corona-Einschränkungen begeistern.

Sind Gästefans zugelassen?

Der FC Augsburg ermöglichte der Anhängerschaft der TSG Hoffenheim einen Besuch in der Arena – obwohl die Deutsche Fußball-Liga ( DFL) erst ab dem dritten Spieltag Gästefans vorgab. Knapp 530 Hoffenheimer Fans hätten das Angebot annehmen können, am Freitagnachmittag waren 120 Tickets verkauft. Die restlichen Plätze im Gästebereich bleiben leer, weil eine Trennung zwischen Heim- und Gästefans vorgeschrieben ist.

Wie verteilen sich die 10.700 Plätze im Stadion?

Andere Bundesländer erlauben 50 Prozent Auslastung, Bayern 35. Der FCA hat die Stehplatzbereiche der Heim- und Gästefans wie in Europa-League-Zeiten bestuhlt. Rund 9.600 Zuschauerinnen und Zuschauer werden sich im „Public“-Bereich verteilen, die restlichen zehn Prozent (circa 1100) deckt der Business- und Logenbereich ab.

Warum gelten in Logen und im Businessbereich andere Vorgaben bei der Platzverteilung?

Ganz allgemein: Weil der FCA für unterschiedliche Bereiche unterschiedliche Hygienekonzepte erarbeitet hat. Diese entsprechen den Vorgaben der Gesundheitsbehörde und den Empfehlungen der DFL. Nicht nur der FCA verfährt so, auch andere Bundesligisten. Aus gutem Grund: In den Logen und Business-Clubs sitzt das finanzstarke Klientel, mit dem die Klubs viel Geld verdienen. Sponsoren und Geschäftspartner fluten die Kassen mit mehreren Millionen Euro pro Saison. Aus wirtschaftlichen Gründen ist das Interesse hoch, hier hundertprozentige Auslastung zu erreichen.

Wie wirkt sich das Konzept auf den Business- und VIP-Bereich aus?

In den Räumlichkeiten über und hinter der Haupttribüne orientiert sich das Hygienekonzept an der Gastronomie. Daher dürfen die rund 50 Logen voll besetzt sein. Zwei Logengrößen gibt es, zehn oder 20 Personen dürfen jeweils hinein. Ob die VIP-Bereiche gegen Hoffenheim tatsächlich komplett gefüllt sein werden, hängt vom Interesse ab. Außerdem hat der FCA aktuell nicht alle Logen verkauft.

Welche Regeln müssen Arenabesucher und -besucherinnen beachten?

Der Zutritt erfolgt für alle Zuschauerbereiche nach der 3G-Regel. Besucherinnen und Besucher müssen geimpft, genesen oder getestet sein. Der Nachweis sollte digital erbracht werden, um Wartezeiten zu verringern. Am Stadion besteht die Möglichkeit, einen analogen Nachweis für den Zugang zu digitalisieren. Auf dem gesamten Stadiongelände ist eine Maskenpflicht (FFP2 und medizinisch) angeordnet. Am Sitzplatz dürfen Fans den Mund-Nasen-Schutz abnehmen.

