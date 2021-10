FC Augsburg

Verletzter FCA-Stürmer Alfred Finnbogason macht Fortschritte

Plus Der Isländer Finnbogason erholt sich von seiner Verletzung. Trainer Weinzierl aber will keinen Druck aufbauen. Sergio Cordova kehrt frühzeitig aus Venezuela zurück.

Von Marco Scheinhof

Eigentlich wäre Alfred Finnbogason jetzt unterwegs. Mit der Nationalmannschaft Islands würde er in der WM-Qualifikation spielen. Island steht in der Gruppe der deutschen Elf. Finnbogason aber fehlt, er ist in Augsburg geblieben. Mal wieder wird der Stürmer von einer Verletzung ausgebremst. Diesmal ist es die Achillessehne, die Einsätze seit Wochen unmöglich macht. Wann er zurückkehrt, ist offen, wenngleich er deutliche Fortschritte macht. Sein Mitwirken wäre gerade jetzt wichtig. Der FC Augsburg tut sich in der Bundesliga mit dem Toreschießen schwer. Zudem wurde Florian Niederlechner an der Leiste operiert. Trainer Markus Weinzierl gehen die Stürmer aus.

