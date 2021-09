FC Augsburg

19:13 Uhr

Viel Arbeit für FCA-Neuzugang Niklas Dorsch bei seiner Rückkehr

Plus Beim 1. FC Heidenheim begann der sportliche Aufstieg von FCA-Neuzugang Niklas Dorsch. Nach seinem Wechsel spielte er erstmals wieder dort. Es war beim 2:1-Testspielsieg keine einfache Partie für ihn.

Von Robert Götz

Es dauerte, bis Niklas Dorsch am Mittwoch nach dem 2:1(2:0)-Testsieg des FC Augsburg gegen den 1. FC Heidenheim in den Kabinentrakt der Voith-Arena, der Heimstätte des Zweitligisten, kam. Er hatte viele Hände zu schütteln und musste sich von vielen verabschieden. Schließlich hatte sich der Neuzugang des FCA von 2018 bis 2020 hier in Heidenheim vom Bayern-Talent zum gefragten Zweitliga-Defensivspieler entwickelt. Im Sommer 2020 verpflichtete ihn der belgische Erstligist KAA Gent für 3,5 Millionen Euro. Ein Jahr und eine tolle U21-EM von Dorsch später, die für ihn und Deutschland mit dem Titelgewinn endete, holte ihn der FCA für rund sieben Millionen Euro zurück in die Bundesliga.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen