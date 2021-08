FC Augsburg

06:15 Uhr

Vor dem Duell mit dem FCA: Ein Festtag für Greifswald

Plus Das Kribbeln beim Oberligisten ist vor dem Pokalspiel gegen den Bundesligisten FC Augsburg groß. So möchte Trainer Martin Schröder die Partie angehen.

Von Marco Scheinhof

Nur keine Unruhe aufkommen lassen. Die Aufregung dürfte ohnehin groß genug sein. Deshalb ist es Martin Schröder wichtig, vieles so normal wie möglich zu halten. Martin Schröder ist Trainer beim Oberligisten Greifswalder FC. In einer Woche wird die Saison starten, die Norddeutschen wollen in die Regionalliga aufsteigen. Bevor aber der Kampf um Punkte beginnt, geht es am Samstag im DFB-Pokal gegen den FC Augsburg. Ein hochklassiger Gast im Volksstadion, das gab es seit 25 Jahren nicht. Damals unterlag der Vorgängerverein Greifswalder SC in der ersten Pokalrunde Zweitligist Unterhaching mit 0:3.

