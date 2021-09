Vor dem Spiel gegen Freiburg: FCA-Stratege Niklas Dorsch macht Fortschritte

Plus Niklas Dorsch spielt beim FC Augsburg im defensiven Mittelfeld schon die zentrale Rolle. Dabei wird das Spiel beim SC Freiburg erst das siebte Bundesliga-Spiel seiner Karriere sein.

Als Markus Weinzierl Anfang Juni den 1:0-Erfolg der deutschen U21 gegen Portugal im EM-Finale im TV verfolgte, da sah er sich bestätigt, dass es richtig war, sich um Niklas Dorsch weiter zu bemühen. Der defensive Mittelfeldspieler war der überragende Mann auf dem Platz. Kurz nach dem EM-Triumph telefonierte der Trainer des FC Augsburg mit Dorsch. „Ich habe zum ihm gesagt: Dich genauso aus dem Fernseher herausholen und in Augsburg einpflanzen - das wäre für uns alle eine gute Geschichte.“