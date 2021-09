FC Augsburg

18:29 Uhr

Vor dem Spiel in Dortmund ist der FCA in der Findungsphase

Nachdenklich auf dem Trainingsplatz: Augsburgs Trainer Markus Weinzierl steht mit seiner Mannschaft ein schwerer Gang bevor. Am Samstag tritt der FCA bei Borussia Dortmund an.

Plus Von seiner Mannschaft erwartet Markus Weinzierl gegen Borussia Dortmund eine Reaktion. Grübeln lassen den Trainer des FC Augsburg nicht nur personelle Probleme.

Von Johannes Graf

Wenn eine Trainingseinheit des FC Augsburg beginnt, greifen Automatismen. So auch am Donnerstagnachmittag. Cheftrainer Markus Weinzierl holt seine Mannschaft zusammen, richtet ein paar Worte an sie, erklärt Inhalte und Ziele der Einheit, anschließend entlässt er sie zum Aufwärmen. Während sich die Fußballprofis körperlich hochfahren, schlendert der 46-Jährige über das gepflegte Grün, beobachtet, sammelt Eindrücke, gewinnt bestenfalls Erkenntnisse.

