Warum FCA-Neuzugang Dorsch mit seiner Leistung unzufrieden ist

Plus Der Profi des FC Augsburg geht mit seiner Leistung in Greifswald sehr kritisch um. Nach dem Erfolg im DFB-Pokal weiß der 23-Jährige genau, woran er künftig arbeiten muss.

Niklas Dorsch wollte gar nicht mehr gehen. Er hatte gerade seine Fernsehinterviews hinter sich gebracht, als er die vielen Fans hinter der Bande sah. Dorsch ist spätestens seit dem EM-Titel der deutschen U21-Nationalmannschaft ein bekanntes Gesicht in Fußball-Deutschland. Entsprechend groß war der Wunsch nach Autogrammen oder Selfies. Dorsch also ging zu den Greifswalder Anhängern und schrieb und schrieb. Der Augsburger Neuzugang ging erst, als alle zufrieden waren.