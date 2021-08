Warum FCA-Neuzugang Niklas Dorsch mit seiner Leistung im DFB-Pokal nicht zufrieden ist

Der Profi des FC Augsburg geht mit seiner Leistung in Greifswald sehr kritisch um. Nach dem Erfolg im DFB-Pokal weiß der 23-Jährige genau, woran er künftig arbeiten muss.

Niklas Dorsch wollte gar nicht mehr gehen. Er hatte gerade seine Fernsehinterviews hinter sich gebracht, als er die vielen Fans hinter der Bande sah. Dorsch ist spätestens seit dem EM-Titel der deutschen U21-Nationalmannschaft ein bekanntes Gesicht in Fußball-Deutschland. Entsprechend groß war der Wunsch nach Autogrammen oder Selfies. Dorsch also ging zu den Greifswalder Anhängern und schrieb und schrieb. Der Augsburger Neuzugang ging erst, als alle zufrieden waren.

Ein Gefühl, das der 23-Jährige an diesem Nachmittag nicht kannte. „Mit mir persönlich bin ich überhaupt nicht zufrieden“, sagte er. Er hatte auch sein Trikot verschenkt, stand also beinahe oberkörperfrei da. Über seine Brust spannte sich nur noch der Gurt, mit dem seine Leistungsdaten aufgezeichnet werden. Und wenn der Neue schon sein Trikot verschenken kann, wollte Felix Uduokhai ähnlich spendabel sein. Als er einen kleinen Jungen mit einem Plakat und der Aufschrift: „Felix, schenkst du mir dein Trikot?“ sah, zögerte er nicht. Auch er gab sein Trikot aus der Hand.

Niklas Dorsch ärgert sich über seinen Fehlpass vor dem 0:1 gegen Greifswald

Ähnlich spendabel waren die Augsburger auch in der Anfangsphase. Fehlpass Dorsch, eine schlechte Entscheidung von Uduokhai, schon führte der Greifswalder FC mit 1:0. „Wenn du so in dein erstes Pflichtspiel startest, kannst du nicht zufrieden sein“, meinte Dorsch selbstkritisch. Der Fehlpass nervte ihn. Noch mehr aber, dass weitere folgten. Wenngleich sich auch viele gute Aktionen in sein Spiel mischten, so wie die Vorlage für den Treffer von André Hahn zum 4:2. „Solche Aktionen will ich häufiger zeigen, die Fehlpässe muss ich abstellen“, sagte Dorsch. Auch defensiv habe er nicht immer gut gestanden. „Das muss alles besser werden“, meinte er. Immerhin habe er sich von dem frühen Fehler nicht aus der Ruhe bringen lassen. „Ich bin mental mittlerweile schon so weit, dass ich das abhaken kann“, meinte Dorsch.

Arne Maier spielt künftig für den FC Augsburg. Foto: Kishimoto, Witters

Ganz so schlecht wie er selbst hatte sein Trainer die Leistung nicht gesehen. „Niklas hat es ordentlich gemacht wie die gesamte Mannschaft“, sagte Markus Weinzierl. Natürlich könne sich der Neuzugang noch steigern. „Ich bin aber sehr zufrieden, dass er unser Trikot trägt“, meinte der FCA-Trainer. Auch Stefan Reuter sah „gute Ansätze. Niklas hat einige sehr gute Bälle gespielt“, so der FCA-Manager.

Am Montag macht der FC Augbsurg das Leihgeschäft mit Arne Maier von Hertha BSC klar

Am Montag wird wohl das Leihgeschäft mit Berlins Arne Maier klargemacht, für Weinzierl würde das eine weitere Alternative im zentralen Mittelfeld bedeuten. Darüber wollte der Trainer aber noch nicht reden. „Über ungelegte Eier spreche ich nicht“, sagte er. Niklas Dorsch, der zusammen mit Maier das deutsche Mittelfeld bei der U21-EM lenkte, würde sich über eine Verpflichtung von Maier freuen. „Konkurrenzkampf ist immer gut“, sagte er. Wobei er sich auch mit Jan Moravek und Carlos Gruezo sehr gut verstehe. Aus der einstigen Problemzone könnte sich also bald ein Prachtstück des Kaders entwickeln. Am Montag wird Maier zum Medizincheck in Augsburg erwartet.

Lesen Sie dazu auch

Stefan Reuter ist mit der Zusammenstellung des bisherigen Kaders sehr zufrieden. „Wir haben einen richtig guten Kader“, sagte er. Einen Wermutstropfen gab es allerdings am Samstag. Bei einem Tritt gegen den Knöchel verletzte sich Alfred Finnbogason in der ersten Halbzeit am Sprunggelenk. Der Isländer musste in der 60. Minute ausgewechselt werden. „Hoffentlich ist es nicht zu schlimm“, meinte der FCA-Manager.

Vor allem die Defensive hatte am Samstag überraschende Probleme, wenn Greifswald nach Ballgewinnen schnell nach vorne spielte. „Defensiv müssen wir besser stehen“, meinte Dorsch. Die Konterabsicherung habe ihm gar nicht gefallen. „So etwas wird in der Bundesliga noch härter bestraft“, sagte der 23-Jährige.

Augsburgs Felix Uduokhai (li.) und Niklas Dorsch jubeln nach dem Spiel. Foto: Stefan Sauer, dpa

Auch Felix Uduokhai zeigte diesmal nicht die Qualität, die ihn sonst auszeichnet. Auch, weil ihm noch der Rhythmus mit der Mannschaft fehlte, nachdem er einen Großteil der Vorbereitung wegen seiner Abstellung für die Olympischen Spiele verpasst hatte. „Wenn man so ein frühes Gegentor kassiert, guckt man erst mal dumm aus der Wäsche“, sagte er. Zudem habe die Mannschaft Probleme gehabt, in der ersten Halbzeit „die Abläufe reinzubekommen“. Am Ende reichte es beim Oberligisten dennoch zu einem 4:2-Erfolg. Gegen Hoffenheim aber muss vieles besser werden. Nicht nur bei Niklas Dorsch, wie er selbstkritisch sagte.

Hören Sie sich dazu auch unseren Podcast mit Florian Niederlechner über seine Karriere und sein Privatleben an (von September 2020):

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.