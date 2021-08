Warum FCA-Torwart Rafal Gikiewicz sauer ist

Plus Der Torwart des FCA zeigt eine starke Entwicklung, auch gegen Frankfurt überzeugt er. Und trotzdem wartet er noch immer auf die Erfüllung seines Traums.

Dieses Thema beschäftigt Rafal Gikiewicz. Mal mehr, mal weniger. Gerade ist es wieder akut. Der Torwart des FC Augsburg wurde erneut nicht für die polnische Nationalmannschaft nominiert. Das ärgert ihn. Oder in seinen Worten ausgedrückt: „Ich bin brutal sauer, dass ich wieder keine Nominierung für Polen bekommen habe.“