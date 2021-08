FC Augsburg

vor 52 Min.

Warum Jeffrey Gouweleeuw FCA-Kapitän bleibt

Plus Dem FCA-Trainer sind Hierarchien wichtig. Er braucht einen verlässlichen Kern. Dabei spielt Jeffrey Gouweleeuw eine besondere Rolle.

Von Marco Scheinhof

Markus Weinzierl will erst gar keine Zweifel aufkommen lassen. DFB-Pokal bei einem Fünftligisten, das könnte zu einer laschen Herangehensweise verführen. Der Trainer des FC Augsburg aber sagte vor dem Erstrundenspiel an diesem Samstag (15.30 Uhr) beim Greifswalder FC: „Wir müssen hoch konzentriert diese Aufgabe annehmen. Wir werden uns vorbereiten wie in der Bundesliga.“ Schließlich soll das Pflänzchen Zuversicht richtig wachsen und nicht beim ersten Pflichtspiel einen Knacks bekommen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

