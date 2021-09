FC Augsburg

vor 32 Min.

Warum Markus Weinzierl einen positiven Trend beim FCA sieht

Plus Nach dem Sieg gegen Gladbach will der FC Augsburg in Freiburg nachlegen. Für Uduokhai und Finnbogason kommt die Partie noch zu früh.

Von Marco Scheinhof

Markus Weinzierl weiß, wie man in Freiburg gewinnt. Oft hat das der FC Augsburg in seiner Bundesligageschichte nicht geschafft. Weinzierl ist es in seiner ersten Amtszeit beim FCA allerdings gleich zweimal gelungen: einmal in der zweiten Runde des DFB-Pokals beim 3:0 in der Saison 2015/16, einmal in der Liga beim 4:2-Erfolg in der Saison 2013/14. Am Sonntag (17.30 Uhr) steht das letzte Spiel der Freiburger im Dreisamstadion an. Die Augsburger sind der Gast bei der Abschiedsvorstellung, ehe der SC in eine neue Arena umzieht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen