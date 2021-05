FC Augsburg

28.05.2021

Warum sich die Verträge von Niederlechner und Hahn verlängern

Plus André Hahn und Florian Niederlechner bleiben über die kommende Saison hinaus beim FC Augsburg. Mit Lasse Günther kommt zudem ein Talent vom FC Bayern.

Von Marco Scheinhof

Die kommenden Tage sollte es zumindest etwas ruhiger werden. Für Stefan Reuter und Michael Ströll. Am Wochenende verabschieden sich die beiden Geschäftsführer des FC Augsburg in einen kurzen Urlaub. Die vergangene Woche nach dem Saisonende und dem geschafften Klassenerhalt haben sie genutzt, um noch einige Dinge auf den Weg zu bringen. Mit der Verpflichtung von Bayern-Top-Talent Lasse Günther steht ein weiterer Neuzugang fest. Anderes in Bezug auf den aktuellen Kader hat sich ohne ihr Zutun bereits erledigt.

Themen folgen