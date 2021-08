FC Augsburg

Wechsel beim FCA: Kevin Vogt soll kommen, Maurice Malone gehen

Plus Es sind nur noch wenige Tage, bis das Sommer-Transferfenster in der Bundesliga schließt. Der FC Augsburg nutzt die verbleibende Zeit für letzte Wechsel. Wie diese genau aussehen.

Von Robert Götz

Am Dienstag schließt das Sommer-Transferfenster in der Bundesliga. Und der FC Augsburg wird aller Voraussicht nach noch einmal aktiv. So soll nach Informationen unserer Redaktion der FCA an der Rückkehr von Kevin Vogt von der TSG 1899 Hoffenheim arbeiten. Vogt spielte bereits von 2014 bis 2016 beim FCA. Wechselte dann zum 1. FC Köln, von dort nach Hoffenheim. Zwischenzeitlich war Vogt auch an Werder Bremen ausgeliehen. Sein Vertrag in Hoffenheim läuft noch bis Ende Juni 2022.

