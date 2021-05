FC Augsburg

18:37 Uhr

Weinzierl gegen Kohfeldt: Ein Duell auf Augenhöhe, direkt am Abgrund

Markus Weinzierl will mit einem Sieg gegen Werder Bremen den Klassenerhalt perfekt machen.

Plus Markus Weinzierl und Florian Kohfeldt standen sich als Trainer in der Bundesliga ein Mal gegenüber. In der Saison 18/19 trennte man sich 1:1. Diesmal würde das weder dem FCA noch Bremen helfen.

Von Robert Götz

Im persönlichen Duell Markus Weinzierl gegen Florian Kohfeldt steht es unentschieden. Erst ein Mal standen sich die beiden Trainer in der Bundesliga gegenüber. Im Februar 2019 holte Weinzierl mit dem 16. VfB Stuttgart bei Werder Bremen (9.) mit einem 1:1 einen vermeintlich wichtigen Punkt im Abstiegskampf. Geholfen hat es Weinzierl nicht. Etwas mehr als zwei Monate später wurde er nach dem 0:6 bei seinem heutigen Arbeitgeber FC Augsburg entlassen. Der VfB stieg am Ende der Saison ab.

Themen folgen