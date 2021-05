FC Augsburg

vor 16 Min.

Wer folgt Schalke 04 in die 2. Liga? FCA ist einer von fünf Kandidaten

Plus Das Spannendste der Bundesliga ist seit Jahren der Abstiegskampf. So dramatisch wie jetzt war er lange nicht mehr. Wer hat welche Chancen? Eine Prognose.

Von Robert Götz

Wie dramatisch und nervenaufreibend der Abstiegskampf in dieser Corona-Saison in der Bundesliga ist, zeigte sich stellvertretend am Sonntagnachmittag im Kölner Stadion. 1:2 lag der 1. FC Köln zurück, als Ondrej Duda in der 61. Minute bei einem Foulelfmeter wegrutschte und den Ball hoch in Richtung leere Tribüne donnerte. Eine halbe Stunde später jubelte Köln schon. Jan Thielmann hatte das vermeintliche 2:2 (91.) erzielt, doch der Videoschiedsrichter hatte beim Vorbereiter Hector ein Handspiel gesehen. Eine umstrittene Entscheidung. Am Ende hieß es nach zwei späten Freiburger Toren 1:4.

