FC Augsburg

Wie Andi Zeqiri seine Chance beim FCA nutzen möchte

Plus Der Schweizer stand schon vor seinem Wechsel nach England mit dem FCA in Kontakt. Nun hat es geklappt. Was der 22-Jährige bei den Augsburgern vorhat.

Von Marco Scheinhof

Manchmal geht alles ganz schnell. Am Donnerstagabend war Andi Zeqiri erst in Augsburg eingetroffen, am Freitag trainierte er erstmals beim FCA mit, am Samstag wurde er beim 0:0 in Berlin eine halbe Stunde vor Schluss eingewechselt. Keine Eingewöhnungszeit, gleich rein in die Bundesliga. Für Zeqiri kein Problem. Überrascht sei er nicht gewesen. „Ich bin immer bereit für die Herausforderung. Der Trainer hat Vertrauen in mich“, meint der Stürmer.

