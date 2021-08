FC Augsburg

18:21 Uhr

Wie Frederik Winther sein erstes Tor für den FCA feiert

Frederik Winther bedankt sich nach dem 4:2-Sieg des FC Augsburg in Greifswald bei den rund 200 mitgereisten Fans.

Plus Frederik Winther erlebt sein Premierenspiel für den FC Augsburg mit vielen Höhen, aber auch einigen Tiefen. In Euphorie verfällt der 20-jährige Däne danach nicht.

Von Marco Scheinhof

Frederik Winther blieb ganz gelassen. Genauso ruhig, wie er sich am gesamten Tag gezeigt hatte. Die Pokalpartie beim Greifswalder FC war sein Pflichtspieldebüt für den FC Augsburg. Ein Tag voller Emotionen und Aufregung also, vor allem, weil ihm auch noch der wichtige 1:1-Ausgleichstreffer kurz vor der Pause gelungen war. Winther aber ließ sich von all dem nicht übermäßig beeindrucken. Zumindest wirkte er ganz zurückhaltend und bodenständig, als er nach dem 4:2-Sieg über das Erlebte sprach.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen