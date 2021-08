Wie beim FCA aus einer Problemzone ein Prunkstück wird

Plus Lange Zeit hatte der FCA im defensiven Mittelfeld personelle Not. Die Verantwortlichen haben reagiert und Neuzugänge verpflichtet - nun sieht alles viel besser aus.

Es ist noch nicht lange her, da war das Klagen groß. Dem FC Augsburg fehle ein Kopf des Spiels, ein Denker und Lenker im zentralen Mittelfeld. Eine Ansicht, die viele Fans des Fußball-Bundesligisten teilten, als vor nun einem Jahr Daniel Baier seine Karriere beendet hatte und sich die FCA-Verantwortlichen bei der Suche nach einem Nachfolger schwer taten.