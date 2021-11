Wie der Berliner Arne Maier sein Glück in Bayern sucht

Plus Arne Maier spielte schon als Achtjähriger für Hertha BSC. Dort galt er lange als eines der größten Talente. Doch dann stockte seine Karriere. Er ließ sich vor der Saison zum FC Augsburg ausleihen.

Es war irgendwann in der zweiten Hälfte, als der eingewechselte Alphonso Davies einfach nicht mehr weiterkam. Arne Maier und Niklas Dorsch, beide als Mittelfeldspieler beim FC Augsburg angestellt, hatten den 21-jährigen Außenbahnspieler des FC Bayern gestellt, in die Enge getrieben.