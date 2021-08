FC Augsburg

03.08.2021

Wie es um FCA-Kapitän Gouweleeuw steht

Jeffrey Gouweleeuw zwickte es am Samstag im Testspiel gegen Cagliari bereits nach 20 Minuten in den Adduktoren.

Plus Wegen einer Adduktorenverletzung musste Jeffrey Gouweleeuw am Samstag den Platz vorzeitig verlassen. Ob er im Pokal gegen Greifswald dabei ist, ist nicht sicher.

Von Marco Scheinhof

So etwas haut doch den Kapitän nicht um. Ein leichtes Ziehen in der Leiste, deswegen ist doch keine Auswechslung nötig. Auch in einem Testspiel wie am Samstag beim 3:1 des FC Augsburg gegen den italienischen Erstligisten Cagliari nicht. Das waren zumindest die ersten Gedanken von Jeffrey Gouweleeuw. „Normalerweise gehe ich nicht so schnell vom Platz“, sagt der FCA-Kapitän am Dienstag. Wäre es nach ihm gegangen, hätte er erst einmal weitergespielt. Zumal die Partie ja erst wenige Minuten alt war.

