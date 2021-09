FC Augsburg

Wieder kein Tor: Warum der FCA so harmlos ist

Plus Die Augsburger haben in dieser Saison erst zwei Treffer erzielt, einer davon war ein Geschenk der Leverkusener Defensive. Eine Bilanz, die es schon mal gab.

Von Marco Scheinhof

Der FC Augsburg könnte sein eigenes Vorbild sein. Es wäre sogar ratsam, sich an der Saison 2012/13 zu orientieren. Zumindest jetzt, da nach sechs Spieltagen der Start zwar punktemäßig nicht so schlecht wie vor neun Jahren ist, die Torausbeute aber die gleiche. Damals waren dem Team nur zwei Treffer in der Anfangsphase der Saison gelungen – dennoch blieb der FCA erstklassig. In der aktuellen Runde steht das Torkonto der Augsburger bislang auch nur bei zwei Treffern. Das ist die schwächste Ausbeute aller Teams. Selbst Schlusslicht Greuther Fürth oder Arminia Bielefeld waren häufiger erfolgreich.

