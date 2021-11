Winther und Gumny im FCA-Abwehrzentrum - bleibt es bei der Notlösung?

Plus Die Situation im Abwehrzentrum des FC Augsburg bleibt angespannt. Das sagt Trainer Weinzierl zu Gumny, Winther und verletzten Stammkräften.

Auf dem Weg in die Kabine schüttelte Robert Gumny noch immer den Kopf. Konnte nicht fassen, was ihm widerfahren war. Wenige Minuten zuvor hatte sich der Verteidiger des FC Augsburg einen folgenschweren Aussetzer erlaubt. Statt den Ball wegzuschlegeln, ging er ins Dribbling und legte unfreiwillig auf. Nutznießer war Marco Richter, der gegen seinen ehemaligen Klub für Hertha BSC das 1:0 erzielte. Nach dem späten Ausgleich von Michael Gregoritsch war der Jubel bei Verantwortlichen, Spielern und Fans groß, bei Gumny aber noch größer: Sein Fehler hatte wenigstens nicht zu einer Niederlage geführt. Darüber hinaus zeigte der Abwehrspieler eine ordentliche Leistung, die nicht selbstverständlich war.