Worauf FCA-Trainer Markus Weinzierl in der neuen Saison hofft

Plus Markus Weinzierl hat im Schlussspurt mit dem FCA den Klassenerhalt geschafft. Nun will er diesen Geist im Team behalten. Niklas Dorsch hätte er gerne als Neuzugang.

Die Stimmung war gut. Es wurde viel gelacht, aber auch konzentriert gearbeitet. Markus Weinzierl jedenfalls war mit dem Trainingsauftakt seines FC Augsburg am Donnerstagnachmittag sehr zufrieden. "Die Spieler haben einen sehr motivierten Eindruck gemacht, auf dem Platz und in den Gesprächen. Jeder hat den Urlaub genossen, jetzt ist aber auch Zeit geworden, dass es wieder losgeht", sagte der Trainer.