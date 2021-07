Zoff nach Abreise: So rechtfertigt Kevin Danso sein Verhalten

"Dem kann es egal sein, wie hoch die Ablöse ist, "

Dies stimmt so nicht ganz. Auch Spieler profitieren von der Höhe der Ablösesumme. Und man sollte die Berater der Spieler ebenfalls nicht aus den Augen lassen. Auch die verdienen an einem Wechsel. Je höher die Ablöse, um so höher ihr Verdienst.



Und der letzte in der Reihe der an der Höhe der Ablösesummer verdient, sind die vorherigen Vereine.

Auch die können noch an den Ablösesummen verdienen.



Demzufolge spielt die Höhe der Ablöse schon eine nicht zu unterschätzende Rolle.





Melden Permalink