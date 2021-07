Zurück zu rot-grünen Streifen: So sieht das neue FCA-Trikot aus

Das neue Augsburger Trikot erinnert an die Anfangszeiten des Vereins in der Bayernliga aus der Saison 1969/70. Im Test gegen den HSV werden die Spieler erstmals damit auflaufen.

In der vergangenen Saison war der FC Augsburg in Heimspielen wenig auffällig. Das hatte nicht unbedingt immer etwas mit der Spielweise zu tun, auch das ganz in weiß gehaltene Heimtrikot hatte keine Farbtupfer. In die neue Spielzeit der Bundesliga, die am 13. August beginnt, gehen die Augsburger wesentlich farbenfroher. Ihr Trikot ist in rot und grün gehalten, die Aufdrucke sind in weiß, die Hose ist grün, die Stutzen sind rot – damit sind alle Vereinsfarben vertreten.

Das neu gestaltete Trikot soll den FCA in seiner elften Erstliga-Saison auch ein Stück weit an die Vergangenheit erinnern. In der ersten Saison nach der Fusion aus BC Augsburg und Schwaben Augsburg war die damalige Mannschaft 1969/1970 in der Bayernliga mit einem ähnlich gestalteten Trikot aufgelaufen.

Das Trikot aus der Saison 1969. Foto: Fred Schöllhorn

Im Jahr 1969 liefen die FCA-Spieler mit ähnlichen Trikots auf

Damals trugen die Spieler allerdings auch mal weiße, schwarze oder farbige Hosen. Das aktuelle Trikot prägen die roten und grünen Längsstreifen, die Rückseite ist in Rot gehalten. „Wir freuen uns, dass wir mit diesem Heimtrikot eine Brücke in eine für den FCA bedeutende Zeit schlagen können. Das erste FCA-Trikot nach der Fusion im Jahr 1969 nun aufleben lassen zu können, macht das Trikot für uns sehr besonders", sagt FCA-Geschäftsführer Michael Ströll.

Gegen den HSV wird der FC Augsburg erstmals das Trikot tragen

Beim Testspiel an diesem Mittwoch (13.30 Uhr/FCA TV live) gegen den Hamburger SV in Heimstetten werden die FCA-Spieler erstmals ihr neues Trikot tragen. Auswärts- und Ausweichtrikot wollen die Augsburger in der kommenden Woche der Öffentlichkeit präsentieren. Sie müssen sich deutlich vom Heimtrikot unterscheiden.

Die Idee zum Trikot war innerhalb des Klubs entstanden, gemeinsam mit Ausrüster Nike wurde dann die Gestaltung auf den Weg gebracht. Den Vertrag mit dem Hersteller haben die Augsburger vergangenes Jahr bis 2023 verlängert. Beim Preis wird es im Vergleich zu vergangenen Saison keine Erhöhung geben, das Trikot wird für Erwachsene 74,95 Euro kosten, für Kinder 54,95 Euro. Neu ist, dass es extra eine Variante für Frauen gibt.

Zumindest das Trikot verspricht für die neue Saison schon mal farbigere Auftritte als in der vorherigen Runde. Da hatte die Mannschaft erst kurz vor Schluss und nach einem Trainerwechsel von Heiko Herrlich zu Markus Weinzierl den Klassenerhalt geschafft.