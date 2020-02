11:14 Uhr

FC Augsburg soll Interesse an Torwart des FC Bayern haben

Nach den Patzern von Tomas Koubek sieht sich der FC Augsburg offenbar auf dem Transfermarkt um. Ein Kandidat soll Christian Früchtl vom FC Bayern sein.

FCA-Torwart Tomas Koubek steht nach seinem erneuten Patzer beim 1:1 gegen Freiburg in der öffentlichen Kritik. Während viele Fans einen Wechsel im Kasten des FC Augsburg fordern, stärkt Trainer Martin Schmidt dem Torwart, der im Sommer 2019 für rund sieben Millionen Euro aus Rennes kam, den Rücken: Koubek werde auch beim Spiel in Leverkusen am Sonntag im Tor stehen. Entgegen des Treuebekenntnisses des Vereins sieht sich der FC Augsburg offenbar nach einem neuen Torwart um. Wie die Bild berichtet, soll sich der FC Augsburg beim FC Bayern wegen Christian Früchtl erkundet haben.

Der 20-Jährige ist hinter Manuel Neuer und dessen Stellvertreter Sven Ulreich bislang die Nummer der drei beim Rekordmeister, jedoch Stammkeeper des Regionalligateams des FC Bayern (23 Spiele in der aktuellen Saison). Der U20-Nationaltorhüter gilt als großes Talent. Deswegen verlängerte der gebürtige Niederbayer seinen Profi-Vertrag beim Rekordmeister im November vergangenen Jahres bis 2022. Nach der Verpflichtung von Schalke-Torwart Alexander Nübel kündigte Früchtls Berater Christian Rößner zuletzt jedoch an, dass sich sein Mandant in der kommenden Saison zu einem anderen Klub ausleihen lassen wolle, um Spielpraxis zu sammeln.

Früchtl würde in das Beuteschema des FC Augsburg passen

Gegenüber Sport1 erklärte Rößner, dass es konkretes Interesse "schon von zwei Teams aus der Premier League sowie aus der 1. und 2. Bundesliga" gebe. Das langfristige Ziel für Früchtl solle es aber sein, sich beim FC Bayern durchzusetzen.

Eine Leihe von Früchtl, dessen Name beim FC Augsburg bereits in der Vergangenheit diskutiert wurde, würde in das Beuteschema des FC Augsburg passen. Bereits in der vergangenen Rückrunde holte der Klub mit Gregor Kobel einen jungen Torwart auf Leihbasis von der TSG Hoffenheim. Wie der ehemalige Schalke-Manager Christian Heidel verriet, wollte FCA-Manager Stefan Reuter den damaligen Ersatzkeeper der Königsblauen, Alexander Nübel, auf Leihbasis nach Augsburg holen.

Die Torwartposition ist beim FC Augsburg seit dem Abgang von Marwin Hitz zu Borussia Dortmund im Sommer 2018 die Problemzone des Klubs. Nacheinander durften sich Fabian Giefer, Andreas Luthe, Gregor Kobel und nun eben Tomas Koubek versuchen - mit höchst wechselhaftem Erfolg. (eisl)

