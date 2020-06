vor 32 Min.

FC Augsburg steht offenbar kurz vor der Caligiuri-Verpflichtung

Spielt der Schalker Daniel Caliguiri nächste Saison für den FC Augsburg? Angeblich steht der Wechsel unmittelbar bevor. Caligiuri wäre ablösefrei.

Offenbar steht der FC Augsburg kurz vor einem weiteren Transfer. Wie die Bild-Zeitung berichtet, soll Daniel Caligiuri unmittelbar vor einem Wechsel vom FC Schalke 04 zum FCA stehen. Es wäre nach der gezogenen Kaufoption bei Felix Uduokhai aus Wolfsburg und der ablösefreien Verpflichtung des Mönchengladbacher Mittelfeldspielers Tobias Strobl der dritte Transfer in kurzer Zeit. Caliguiris Vertrag in Gelsenkirchen läuft aus, er könnte ablösefrei nach Augsburg kommen.

Wechselt Daniel Caligiuri von Schalke 04 zum FC Augsburg?

Der FC Schalke hatte die Verhandlungen mit dem 32-Jährigen über eine Verlängerung schon vor längerer Zeit abgebrochen und sie auch während der Corona-Krise nicht wieder aufgenommen. Dem Vernehmen nach soll dem Mittelfeldspieler das Schalker Angebot zu niedrig gewesen sein. Die Königsblauen leiden offenbar erheblich unter finanziellen Nöten während der Corona-Krise. Der FCA scheint somit mehr Gefallen mit seinem Angebot bei dem gebürtigen Schwarzwälder gefunden zu haben. Der FC Augsburg wollte am Freitagabend die Gerüchte nicht kommentieren. „Das machen wir grundsätzlich nicht“, sagte ein Sprecher.

Seit 2017 spielt Caligiuri auf Schalke, seitdem hat er in 102 Spielen 16 Tore für die Schalker erzielt. Besonders in Erinnerung bleiben wohl seine Auftritte in den Partien gegen Borussia Dortmund. Beim 4:4 nach einem 0:4-Rückstand im November 2017 erzielte er den wichtigen Treffer zum 3:4 beim Derbyrivalen. Ein Jahr später beim 4:2-Sieg in Dortmund war er sogar zweimal erfolgreich. Vor seinem Wechsel nach Schalke spielte der 32-Jährige in der Bundesliga beim SC Freiburg und VfL Wolfsburg. Seine Karriere begann er 1995 beim BSV 07 Schwenningen. Sein Bruder Marco spielt in Liga zwei in Fürth. (sma)

Lesen Sie auch: FCA-Trainer Heiko Herrlich: "Ich habe keinen Ärger mehr"

Themen folgen