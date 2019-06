vor 60 Min.

FC Augsburg verpflichtet Brasilianer Iago

Der FC Augsburg verstärkt seine Defensive und holt einen brasilianischen Linksverteidiger. Iago kommt von Internacional Porto Alegre zum FCA.

Der FC Augsburg hat auf dem Transfermarkt zugeschlagen, einen neuen Linksverteidiger verpflichtet. Der Brasilianer Iago, mit vollem Namen Iago Amaral Borduchi, wechselt zur neuen Saison zum FCA und erhält einen Vertrag bis 2024.

Der 22-jährige Junioren-Nationalspieler kommt von Internacional Porto Alegre nach Augsburg. Mit dem Team aus dem Süden Brasiliens stand der 22-Jährige zuletzt im Achtelfinale der Copa America, der südamerikanischen Champions League.

Insgesamt absolvierte Iago, der auch zum Kader der brasilianischen Olympia-Mannschaft gehört, in den vergangenen Jahren 81 Pflichtspiele für Internacional. In der aktuellen Spielzeit, die erst vor einigen Wochen begonnen hat, kommt er auf fünf von neun möglichen Ligaspielen.

FCA-Manager Reuter schwärmt von der Vielseitigkeit von Iago

„Wir freuen uns sehr, dass sich Iago trotz zahlreicher anderer Angebote für einen Wechsel nach Augsburg entschieden hat. Wir haben uns in den letzten Wochen und Monaten intensiv um ihn bemüht, da er über enorme Qualitäten verfügt und auf mehreren Positionen einsetzbar ist. Wir sind davon überzeugt, dass er für unseren Kader eine große Bereicherung ist und sich in der Bundesliga bestens weiterentwickeln kann“, sagt Stefan Reuter, Geschäftsführer Sport beim FCA.

FCA-Neuzugang Iago: "Es war immer mein Traum, in Europa zu spielen"

Iago selbst sagt über seinen Wechsel: „Es war schon immer ein Traum von mir, einmal in Europa spielen zu dürfen. Der FC Augsburg hat bereits frühzeitig Interesse an mir signalisiert und sich enorm um mich bemüht. Ich bin überglücklich, dass ich die Chance bekomme, mich in einer der besten Ligen der Welt zu beweisen. Ich möchte das in mich gelegte Vertrauen mit guten Leistungen zurückzahlen.“

Über die Höhe der Ablösesumme vereinbarten die Clubs Stillschweigen. Die in Porto Alegre beheimatete Tageszeitung Zero Hora will aber in Erfahrung gebracht haben, dass die Ablösesumme von Iago, dessen Marktwert laut transfermarkt.de bei zwei Millionen Euro liegt, "jenseits von sieben Millionen Euro" liegen soll.

Der FCA hatte zuvor bereits den Schweizer U21-Nationalspieler Ruben Vargas vom FC Luzern und Noah Sarenren Bazee von Hannover 96 geholt. (tf)

