FC Augsburg verpflichtet Gikiewicz, Caligiuri und Strobl

Der FC Augsburg hat die Verpflichtungen von Rafal Gikiewicz, Daniel Caligiuri und Tobias Strobl bekanntgegeben. Vor allem der Torwart gibt sich selbstbewusst.

Von Florian Eisele

Nun ist alles fix: Der FC Augsburg hat die Verpflichtungen von Torwart Rafal Gikiewicz ( Union Berlin) sowie der Mittelfeldspieler Tobias Strobl ( Borussia Mönchengladbach) und Daniel Caligiuri (FC Schalke 04) bekanntgegeben. Damit baut der FCA das Gesicht seiner Startelf maßgeblich um: Gikiewicz wird aller Voraussicht nach Andreas Luthe im Tor ablösen, Caligiuri die Position rechts hinten in der Viererkette besetzen und Strobl einen Platz im defensiven Mittelfeld beanspruchen. Gikiewicz erhält einen Vertrag bis 2022, Strobl und Caligiuri bis 2023.

Bei dem Trio war die Bestätigung lediglich noch Formsache. Gikiewicz war auf seiner Twitter-Seite vorgeprescht und hatte kommentarlos einen Tweet eines polnischen Journalisten geteilt, der den Wechsel als fix verkündet hatte. Damit war der Keeper den Verantwortlichen des FC Augsburg gewissermaßen zuvor gekommen, was das Verkünden des Wechsels angeht. Über die Verpflichtung Strobls hatte unsere Redaktion Anfang Juni exklusiv berichtet, danach hatte Gladbachs Manager Max Eberl den Transfer bestätigt. Die Einigung zwischen dem FC Augsburg und Caligiuri war vor wenigen Wochen bekannt geworden.

Wechselt von Borussia Mönchengladbach zum FC Augsburg: Tobias Strobl. Bild: Friso Gentsch, dpa

Gikiewicz verabschiedete sich am Samstag emotional von den Berliner Fans

Der 32-jährige Gikiewicz unterschreibt in Augsburg einen Vertrag bis 2022. Damit wird er sich mit den bisherigen Keepern, die beim FCA unter Vertrag stehen, einen Kampf um die Nummer eins liefern. Neben Gikiewicz hat der Klub noch die bisherige Nummer eins, Andreas Luthe, den vor einem Jahr für 7,5 Millionen Euro verpflichteten Tomas Koubek sowie Fabian Giefer auf der Gehaltsliste stehen.

Über eine Verpflichtung des Polen war schon seit Wochen spekuliert worden. Nach Informationen unserer Redaktion ist sich der Schlussmann schon seit Mai mit dem FCA einig. Zuvor war bekannt geworden, dass Gikiewicz sich mit seinem bisherigen Arbeitgeber Union Berlin nicht auf eine Verlängerung seines auslaufenden Vertrags einigen hatte können.

Für Gikiewicz stand am Samstag nach dem 2:0-Sieg gegen Fortuna Düsseldorf noch der emotionale Abschied nach zwei Jahren in der Hauptstadt an: Direkt nach Abpfiff der letzten Partie zeigte sich der sichtlich aufgewühlte Torwart noch den Fans und betonte: "Ich hoffe, wir können dann den Abschied mit Fans nachholen. Ein paar Minuten nur, wenn Corona es zulässt." Anschließend stand mit Freunden im Restaurant "Tous Les Jours" ein Abschiedsfest an. Dazu gab es für Gikiewicz eine von seiner Frau organisierte Torte, auf der das Logo von Union Berlin und zwei Torwarthände zu sehen waren.

Gikiewicz gibt sich selbstbewusst: "Ich bleibe der König von Köpenick"

Zu seinem Abschied gab sich der Pole selbstbewusst: "Ich habe genug auf dem Platz gezeigt. Aber Union hatte einen anderen Plan, sie wollen einen anderen Torwart, sie wollten nicht das zahlen, was wir - meine Familie und ich - uns vorgestellt haben", sagte Gikiewicz. "Ich glaube, ich bleibe für die nächsten 20 Jahre der König von Köpenick." Es ist ein Selbstvertrauen, das Gikiewicz auch beim FC Augsburg gut gebrauchen kann - denn der Druck auf ihn wird in der Augsburger Dauerbaustelle Tor groß sein. Nach dem Abgang von Marwin Hitz vor zwei Jahren standen mit Giefer, Luthe, Gregor Kobel (mittlerweile VfB Stuttgart) und Koubek vier verschiedene Schlussleute im Tor.

Der Schalker Daniel Caligiuri soll vor einem Wechsel zum FC Augsburg stehen. Bild: Martin Meissner, dpa

Das Trio soll beim FC Augsburg eine Führungsrolle einnehmen

Beim FC Augsburg sollen der 32-jährige Gikiewicz, der 30-jährige Strobl und der 32-jährige Caligiuri nicht nur auf dem Platz mit Leistung vorangehen, sondern auch Führungsrollen einnehmen. Caligiuri trug die Kapitänsbinde bereits beim FC Schalke, Gikiewicz gehörte bei Union Berlin zu den Führungsspielern. Strobl soll in die Fußstapfen von FCA-Kapitän Daniel Baier treten.

"Wir freuen uns, dass wir mit den dreien nicht nur Spieler mit enormer sportlicher Qualität für unseren FCA gewinnen konnten, sondern auch starke Charaktere, die in ihren Klubs wichtige Positionen und Führungsrollen übernommen haben. Wir sind uns sicher, dass sie unserer Mannschaft durch ihre Mentalität auf und neben dem Platz sehr gut tun werden“, sagte Stefan Reuter, Geschäftsführer Sport, laut Pressemitteilung über das Trio.

