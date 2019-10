FCA-Abwehrchef Gouweleeuw: "Auf der Bank zu sitzen, ist nicht mein Anspruch"

Plus FCA-Verteidiger Jeffrey Gouweleeuw ist wieder fit und will in Wolfsburg unbedingt spielen. An sein letztes Pflichtspiel hat er keine guten Erinnerungen.

Über 100 Tage ist es jetzt her, dass Jeffrey Gouweleeuw in einem Pflichtspiel für den Fußball-Bundesligisten FC Augsburg im Einsatz war. Eine hartnäckige Adduktorenverletzung zwang ihn dann zu einer langen Pause. Jetzt steht der Niederländer vor einem Comeback. Der 28-Jährige trainiert seit knapp drei Wochen wieder mit der Mannschaft, ist fit und will unbedingt wieder auf den Platz. Seinen Humor hat er in seiner langen Auszeit auch nicht verloren.

Als ein Reporter ihm die Frage stellt: "Bist du fit und bereit für Samstag gegen Wolfsburg?", kontert Gouweleeuw grinsend: "Du bist nicht bereit. Wir spielen am Sonntag." Und da will er nicht wie zuletzt beim 2:2 gegen den FC Bayern auf der Bank sitzen, sondern er will auf dem Rasen stehen.

Gouweleeuw: "Nicht meinen Vertrag verlängert, um auf der Bank zu sitzen"

Einziges Problem: Wer spielt, entscheidet Martin Schmidt. Das weiß auch Gouweleeuw: "Ob ich spiele, da müssen sie den Trainer fragen." Gegen FC Bayern stand der Innenverteidiger erstmals seit seiner Verletzung wieder im Kader. "Einerseits ist es ein gutes Gefühl, wieder nah bei der Mannschaft zu sein. Andererseits will man auch spielen. Es war für mich schon ungewohnt, auf der Bank zu sitzen. Ich habe nicht vor einem halben Jahr meinen Vertrag verlängert (bis zum Jahr 2024, Anm. d. Red.), um dann auf der Bank zu sitzen. Das ist nicht mein Anspruch."

Gouweleeuw wurde schon vermisst, als es in dieser Saison beim FC Augsburg überhaupt nicht lief. Wie beim 0:3 gegen Leverkusen oder beim 1:5 in Gladbach. Dazu will er nicht allzu viel sagen: "Ich stand bei diesen Spielen nicht auf dem Platz und deshalb muss man auch aufpassen, was man sagt. Aber ich glaube, dass wir insgesamt nicht zufrieden sein können." Im Spiel gegen Bayern präsentierte die Mannschaft wieder Tugenden, die lange vermisst wurden. Wie Kampfbereitschaft und Leidenschaft. War dieses 2:2 gegen die Bayern jetzt die Wende? "Das ist eine schwierige Frage. Sicher ist das 2:2 ein gutes Ergebnis gegen die Bayern, aber wir dürfen nicht vergessen, dass wir viel Glück gehabt haben. Wir müssen einfach auf uns schauen, dass wir wieder besseren Fußball spielen", so der Verteidiger.

Kürzlich war Gouweleeuw eine Stunde im Einsatz, als der FC Augsburg einen 4:0-Sieg im Testspiel bei Austria Lustenau feierte. "Da war gleich ein anderer Zug im Team, und die Abwehr stand viel stabiler", lobte auch FCA-Präsident Klaus Hofmann vor 12 Tagen nach der Partie in Österreich. Auch der Großteil der Fans sehnt seine Rückkehr herbei. "Das ist ein schönes Gefühl, und das tut mir auch gut. Deswegen bin ich auch froh, wenn ich wieder auf dem Platz stehe."

Zuletzt fehlten beim FC Augsburg alle drei Kapitäne

Und das ausgerechnet in Wolfsburg? Ausgerechnet deshalb, weil Gouweleeuw am 18. Mai dieses Jahres zuletzt für den FC Augsburg in einem Pflichtspiel im Einsatz war. Da gab es die höchste Schlappe für Augsburg seit dem Aufstieg im Jahr 2011 in die Bundesliga – 1:8. Eine Partie, an die der Abwehrspieler nur ungern erinnert werden will: "Es macht keinen Sinn, zurückzuschauen. Das ist jetzt eine neue Saison und sowohl bei uns als auch bei Wolfsburg steht eine andere Mannschaft auf dem Platz", meint Gouweleeuw.

Auffallend war in jüngster Vergangenheit, dass beim FC Augsburg alle drei Kapitäne (Daniel Baier, Alfred Finnbogason und Jeffrey Gouweleeuw) kaum oder gar nicht an Bord waren. Dieses Triumvirat könnte am Sonntag in Wolfsburg auf dem Rasen stehen. Finnbogason durfte gegen Bayern schon ein paar Minuten ran und erzielte das wichtige 2:2, und Baier hat zuletzt auch durchblicken lassen, dass er wieder einsatzbereit wäre. Gouweleeuw hätte nichts dagegen: "Ich denke, wenn drei Kapitäne fehlen, sagt dass auch viel über die Stabilität der Mannschaft aus. Jetzt sind wir wieder gesund. Vielleicht sieht es dann wieder anders aus."

