FCA-Boss kritisiert Schiedsrichter: "Viele Entscheidungen gegen uns"

Mit seiner Einschätzung zum Schiedsrichter hat er komplett recht. Extrem pro Bremen, man hatte fast den Eindruck, als warte er nur darauf, in jeder auch nur halbwegs strittigen Szene gegen den FCA zu pfeifen. Eine Schande so was. Nur noch getoppt vom noch einseitigeren Sky-Kommentator.

Allerdings darf man solche billigen Gegentore trotzdem nicht fangen. Die Einstellung hat absolut gestimmt, an der Abstimmung fehlt es halt noch gewaltig. Im Endeffekt eine komplett unnötige Niederlage und langsam muss gepunktet werden.

