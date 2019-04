FCA-Coach Schmidt: "Sehen die Ziellinie noch nicht"

Es ist das ultimative Spiel, für den VfB und auch für den FC Augsburg. Markus Weinzierl will die wahrscheinlich letzte Chance wahrnehmen um den direkten Verbleib in der Liga wieder offener zu gestalten. Klar ist, dem VfB hilft nur ein Sieg, ansonsten droht die letzte Ausfahrt, die Relegation.

Fakt is wiedermal, wir haben`s erneut selbst in der Hand uns in eine prima Ausgangslage zu schießen, wenn da nicht dieses Helfersyndrom für notleidende Klubs wäre. Ich hoffe Trainer Schmidt macht bei seinem Heimspieldebüt alles klar, das hieße Klassenziel erreicht.

Ich bin überzeugt das Team das mit dem Druck am besten umgeht wird dieses Match gewinnen. Wünschenswert wäre es endlich wieder mal in Führung zu gehen, also Jungs, haut die Schwabenpfeile auf`s Lechfeld !!

Die Buschtrommeln aus dem Ländle vermelden, bei einer Niederlage folgt der Abspann für Markus Weinzierl, ein denkbares Szenario.

Ein Sieg und der “ Dreistellungskampf “ mit dem VfB & Schalke 04 ist beendet.

Beim Marco Richter ist der Knoten endlich aufgegangen, deshalb hoffe ich dass der Gregerl nicht seinen linken Huf in der Kabine vergißt und Wikinger Alfred wieder zum Krieger wird, dann gibt’s für die Weinzierl Schützlinge ne Beerdigung 1. Klasse.

504:46 Min. ist der DEL Rekord, ihr schafft das in 93 Minuten !!





Nachgelegt: Die glatte Sechs für den Videobeweis/beschiss: Fast an jedem Spieltag wird man mit grandiosen Fehlleistungen aus dem Videobunker konfrontiert. Am letzten Wochenende war erneut der FCA dran. Wie können sogenannte “ Videoprofis “, extra geschult, aber ungeeignet, das Einparken auf Marco Richters Fuß übersehen. Wie sagte Didi Hamann: “ Das grenzt schon an Willkür “.

Im selben Spiel: Der Videoreferee schaltet sich beim angeblichen Handspiel vom Khedira auf, absolut lächerlich, hat eigentlich jemand schon die Pinguinhaltung im Sprung kreiert, oh Mann !!

Ich drehe die Uhr bewußt zurück und erinnere an den Ellenbogencheck vom Sabitzer am Max. Jeder der sich diese Szene ansieht und von dieser Sportart Ahnung hat, muss zu dem Schluss kommen, dass hier eine vorsätzliche Tätlichkeit vorlag. Nur die Konsorten im Bunker hatten nichts gesehen.

Da stellt sich der Außenstehende die Frage: Sind hier bestimmte Schiedsrichter überfordert, oder meint man bei bestimmten Klubs nicht so genau hinschauen zu müssen, das hätte dann schon Hoyzerische Züge. Der Vorschlag einen ehemaligen Bundesligaspieler ins Team zu integrieren wurde zwar gemacht, aber von Umsetzung keine Spur, ich versteh schon, die Gilde will unter sich bleiben, so schaut`s aus!



