FCA: Die Trennung von Heiko Herrlich war überfällig

Plus Drei Spieltage vor Schluss beurlaubt der FC Augsburg Heiko Herrlich. Es ist der Versuch, den Abstieg irgendwie zu verhindern.

Bereits vor der Niederlage gegen den 1. FC Köln war die Lage für den FC Augsburg gefährlich, inzwischen ist sie bedrohlich. Der Fußball-Bundesligist befindet sich zu einer Unzeit in einer Abwärtsspirale. Zu einem Zeitpunkt, in dem über den Abstieg entschieden wird und Konkurrenten das Momentum auf ihrer Seite haben. Mit der Trennung von Trainer Heiko Herrlich unternimmt der FCA den Versuch, den Niedergang in die Zweitklassigkeit noch zu verhindern. Ein letzter Impuls soll eine Wende herbeiführen, nachdem der Trainer nicht dazu in der Lage war.

Präsident Hofmann und Sportchef Stefan Reuter hielten an Herrlich fest

Spät haben sich Präsident Klaus Hofmann und Sportchef Stefan Reuter zu diesem Schritt durchringen können. Womöglich zu spät. Die Trennung von Herrlich war überfällig, weil die Mannschaft unter dem 49-Jährigen einen unansehnlichen Fußball praktizierte, der auf Dauer in Misserfolg enden musste. In den vergangenen Wochen und Monaten war keinerlei spielerische Entwicklung auszumachen, nichts war zu sehen von der angekündigten attraktiven Spielweise. Vielmehr wirkten die Spieler in ihrem Tun gehemmt und blutleer. Wie die Spieler in der ersten Hälfte gegen Köln auftraten, das war alarmierend.

14 Bilder Markus Weinzierl ist neuer Coach: Das waren die FCA-Trainer seit 2000 Foto: Tom Weller, dpa

Herrlich hielt stoisch an seinem angedachten Weg zum Erfolg fest: verteidigen und mit wenigen Torchancen irgendwie einen Treffer erzielen. Teils ging das unter kräftiger Mithilfe des Gegners gut, oft jedoch nicht. Man fragt sich ernsthaft, wie der FC Augsburg bislang 33 Punkte holen konnte.

Bei Abstieg müssen sich die Verantwortlichen viel Kritik gefallen lassen

Dank der DFB-Pokal-Pause bleiben dem FCA nun knapp zwei Wochen Zeit, seine Mannschaft auf den Abstiegskampf einzustimmen. Nicht die Beine sind jetzt entscheidend, sondern der Kopf. Dass die Spieler alles für den Klassenerhalt geben, muss man auf dem Platz sehen. In den Partien gegen Stuttgart, Bremen und München können die Augsburger dafür sorgen, das Minimalziel zu erreichen. Notfalls über die Relegation. Sollte es nicht mehr zum Ligaverbleib reichen, müssen sich die Verantwortlichen viel Kritik gefallen lassen. Unter anderem, warum sie so lange an Heiko Herrlich festgehalten haben.

Lesen Sie dazu auch:

Fix: FCA trennt sich von Heiko Herrlich, Markus Weinzierl übernimmt

Heiko Herrlichs Problem: Der FCA hat sich nicht entwickelt