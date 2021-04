FCA-Einzelkritik: Diesmal waren Chancen da, aber die Durchschlagskraft fehlte

Plus Der FC Augsburg ist in der Offensive erneut viel zu harmlos. Dabei war die Leistung lange Zeit ansehnlich. Die Spielernoten zum Auftritt in Frankfurt.

Heiko Herrlich hat seine Mannschaft kräftig durchgewechselt. Auch schon im Hinblick auf die Partie am Freitag gegen Köln. So haben sich seine Spieler beim 0:2 in Frankfurt geschlagen:

Rafal Gikiewicz: Es gab schon Torhüter, die gegen Frankfurt weitaus häufiger gefordert waren. Erstmals musste er in der 37. Minute eingreifen, als er einen Kopfball von da Silva reaktionsschnell abwehrte. Kurz Zeit später musste er allerdings einen wuchtigen Kopfball von Hinteregger aus wenigen Metern passieren lassen. Vielleicht hätte der Pole sogar versuchen können, die Flanke abzufangen, so aber konnte er den Ball nicht abwehren. Beim 0:2 war er völlig machtlos. Note 3,5

Reece Oxford: Er rückte in die zentrale Dreierkette in der Abwehr. Wehrte sich lange Zeit am Boden und in der Luft, und machte das mit seiner gewohnten Eleganz. Beim Gegentor zum 0:1 allerdings konnte er sich zusammen mit Felix Uduokhai nicht gegen Hinteregger erwehren und ließ sich vom ehemaligen Augsburger düpieren. Note 3,5

Marek Suchy: Auch er rückte in der Defensive neu in die Mannschaft. Ihm war zu Beginn bei manchen Flankenbällen anzumerken, dass ihm Spielpraxis fehlt. So stand er bei weitem nicht immer richtig, agierte aber fleißig und kämpfte sich immer besser in die Partie. Auch er war mit dafür verantwortliche, dass Frankfurt lange Zeit zu keinen guten Möglichkeiten kam. Note 3,5

Gumny überzeugt weitestgehend auf der rechten Abwehrseite des FC Augsburg

Felix Uduokhai: Er trug diesmal wieder die Kapitänsbinde, da Jeffrey Gouweleeuw nach seiner Kopfverletzung zwar im Kader, aber nicht in der Startelf stand. Defensiv gewohnt solide, auch in der Offensive versuchte sich Uduokhai mehrfach. Lief sich aber einmal in guter Position im gegnerischen Strafraum fest und schüttelte darüber selbst den Kopf. Zu Beginn der zweiten Halbzeit holte er sich eine gelbe Karte ab, es ist seine fünfte in dieser Saison. Damit fehlt er am Freitag gegen Köln. Beim 0:2 stand er zu weit weg von Silva, der somit unbedrängt einköpfte. Note 3,5

Robert Gumny: Der Pole musste die rechte Seite bearbeiten, was gerade gegen Frankfurt nicht immer vergnügungssteuerpflichtig ist. Spielt dort doch mit Filip Kostic einer der besten Spieler der Liga. Gumny aber erledigte seine Aufgabe gut, defensiv stabil und mit guten Aktionen in der Offensive. Vor dem 0:2 allerdings ließ er Kostic unbedrängt flanken. Note 3

Mads Pedersen: Er erledigte seinen Job auf der linken Seite nicht so stark wie Gumny rechts. So vergab er mit einer ungenauen Hereingabe eine Großchance, da sein Ball in die Mitte in den Füßen von Hinteregger landete statt beim einschussbereiten Florian Niederlechner (18.). Auch sonst mit Schwächen im Spiel nach vorne, aber bemüht. Note 4

FCA: Marco Richter ist der beste Augsburger

Carlos Gruezo: In der Anfangsphase misslangen ihm gleich mehrere Pässe. Das ist ungewohnt. In der Folge bekam er die Mitte immer besser in den Griff. Frankfurt boten sich dadurch kaum Räume durchs Zentrum, vor dem 0:2 allerdings war plötzlich das komplette Zentrum der Augsburger frei. Note 4

Jan Moravek: Rani Khedira gesperrt, Tobias Strobl auf der Bank – das war die große Chance von Moravek. Und er nutzte sie. Er gewann viele Bälle, spielte mit großer Übersicht und sorgte so für die Entstehung einiger gefährlicher Angriff. In der 64. Minute musste er allerdings den Platz verlassen. Note 3

Marco Richter: Das Eigengewächs aus Friedberg hatte großen Spaß an dieser Partie. Er hatte gerade in der ersten Halbzeit viele Räume dank der wenig aufmerksamen Frankfurter Abwehr. In Minute 31 allerdings grätschte ihn Hinteregger heftig weg, er hatte wohl genug von Richters Spielfreude, sah aber nur gelb. Richter ließ sich aber nicht bremsen und gab weiter Gas. Allerdings nahm ihn Heiko Herrlich in der 64. Minute vom Feld. Note 3

Laszlo Benes: Er durfte sich mal wieder zeigen. In der 11. Minute gelang ihm eine Direktabnahme aus 18 Metern, die Frankfurts Torwart Trapp parierte. Benes agierte weniger auffällig als Richter. Note 4

Niederlechner war im Angriff des FC Augsburg kaum zu sehen

Florian Niederlechner: Für den Stürmer war es eine laufintensive Partie ohne viele Ballkontakte. Ärgerte sich einmal mächtig, als Pedersen nicht den Ball zu ihm brachte. Sonst kaum zu sehen. Note 4,5

Tobias Strobl: (64. für Moravek) Agierte mit Übersicht und Ruhe.

Fredrik Jensen: (64. für Richter) Er war an der Entstehung des Strafstoßes beteiligt, Frankfurts Tuta war mit dem Oberarm im Kopfballduell am Ball gewesen.

Alfred Finnbogason: (64. für Niederlechner) Er hatte die Chance auf den Anschluss, schoss den Strafstoß aber erstaunlich lässig über das Tor.

Ruben Vargas: (80. für Benes) Zirkelte gleich einen Freistoß nur knapp am Tor vorbei und traf wenig später den Pfosten.

Benotet werden nur Akteure, die länger als 30 Minuten spielten.

